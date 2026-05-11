FOTO Pus la zid de fanii lui Real Madrid după ultima postare, Kylian Mbappe a revenit cu o nouă fotografie

Pus la zid de fanii lui Real Madrid după ultima postare, Kylian Mbappe a revenit cu o nouă fotografie La Liga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Kylian Mbappe (27 de ani), starul lui Real Madrid, nu traversează cea mai bună perioadă după transferul în Spania.

TAGS:
kylian mbappeReal Madrid
Din articol

Accidentat înaintea El Clasico, Kylian Mbappe nu a fost în lotul lui Real Madrid în eșecul suferit contra Barcelonei (0-2), meci în urma căruia formația catalană a sărbătorit câștigarea titlului.

Kylian Mbappe, o nouă fotografie după ce a devenit ținta fanilor lui Real Madrid

În timpul partidei de pe Camp Nou, Kylian Mbappe a postat o fotografie în care a vrut să le arate fanilor că urmărește de acasă El Clasico. Imaginea a stârnit însă furia multor fani, având în vedere că fusese făcută la scorul de 2-0 pentru Barcelona.

La o zi distanță, luni după-amiază, Kylian Mbappe a revenit cu o nouă fotografie. De această dată, atacantul francez se află în sala de forță de la baza de pregătire a lui Real Madrid și se pozează zâmbind.

În ultimele zile, peste 73 de milioane de semnături s-au strâns la o petiție a fanilor lui Real Madrid care cer plecarea lui Kylian Mbappe de la echipă.

Situația atacantului a fost agravată de un incident recent petrecut la baza de pregătire. Potrivit jurnaliștilor Guillermo Rai și Mario Cortegana de la The Athletic, Kylian Mbappe a fost implicat într-un conflict cu un membru al staff-ului tehnic. Totul a pornit în timpul unui joc școală, după ce angajatul clubului, care îndeplinea rolul de arbitru asistent, l-a semnalizat pe fotbalist în poziție de ofsaid.

Referitor la atitudinea jucătorului în acel episod, sursa citată a notat că atacantul „a vorbit cu furie și a folosit un limbaj ofensator” la adresa membrului din staff.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
Orașul în care ajung anual milioane de tone de haine aruncate de marile economii ale lumii. Localnicii plătesc prețul
ULTIMELE STIRI
Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat
Sorana Cîrstea „înșiră dragonii” la Roma. După Sabalenka, a învins numărul 13 WTA: premiul uriaș pe care și l-a asigurat
Goluri multe în prima semifinală din Liga Liceelor Playerfy, ACUM pe VOYO și Pro Arena!
Goluri multe în prima semifinală din Liga Liceelor Playerfy, ACUM pe VOYO și Pro Arena!
Cum a devenit Dubaiul noua casă a Simonei Halep: motivul pentru care Bucureștiul nu a rămas la fel de atractiv
Cum a devenit Dubaiul noua casă a Simonei Halep: motivul pentru care Bucureștiul nu a rămas la fel de atractiv
Cât s-a încheiat Celtic - Rangers, episodul 452 din ”Old Firm”! Marea surpriză a mileniului continuă să fie lider în Scoția
Cât s-a încheiat Celtic - Rangers, episodul 452 din ”Old Firm”! Marea surpriză a mileniului continuă să fie lider în Scoția
Cătălin Netcu se alătură PRO TV în rolul de Head of Security
Cătălin Netcu se alătură PRO TV în rolul de Head of Security
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Dennis Politic schimbă echipa

Dennis Politic schimbă echipa

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Gaziantep a luat decizia după ce Mirel Rădoi a bifat trei eșecuri la rând

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

Colegul lui Ionuț Radu a văzut ce a făcut românul în meciul cu Atletico și a exclamat: ”E nebun!”

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

A venit confirmarea: lovitură pentru noua campioană a României în preliminariile Champions League!

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Dacia Sandman, ”mașina-casă” care a făcut valuri pe internet! Imagini spectaculoase

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal

Cum arată lupta la titlu din Premier League după nebunia din West Ham - Arsenal



Recomandarile redactiei
Drăgușin radiază: anunțul englezilor îl scutește, în mare măsură, de rușinea carierei!
Drăgușin radiază: anunțul englezilor îl scutește, în mare măsură, de rușinea carierei!
Cum a devenit Dubaiul noua casă a Simonei Halep: motivul pentru care Bucureștiul nu a rămas la fel de atractiv
Cum a devenit Dubaiul noua casă a Simonei Halep: motivul pentru care Bucureștiul nu a rămas la fel de atractiv
S-a stabilit programul! Când se joacă meciul de titlu Universitatea Craiova - U Cluj + 4 meciuri din play-out la aceeași oră
S-a stabilit programul! Când se joacă meciul de titlu Universitatea Craiova - U Cluj + 4 meciuri din play-out la aceeași oră
Goluri multe în prima semifinală din Liga Liceelor Playerfy, ACUM pe VOYO și Pro Arena!
Goluri multe în prima semifinală din Liga Liceelor Playerfy, ACUM pe VOYO și Pro Arena!
Cât s-a încheiat Celtic - Rangers, episodul 452 din ”Old Firm”! Marea surpriză a mileniului continuă să fie lider în Scoția
Cât s-a încheiat Celtic - Rangers, episodul 452 din ”Old Firm”! Marea surpriză a mileniului continuă să fie lider în Scoția
Alte subiecte de interes
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
Kylian Mbappe strânește deja primele controverse? Mesajul transmis de Rodrygo, pe care l-a șters ulterior
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
"Nu mai ești în Ligue 1, Kylian!" Mbappe, făcut praf după debutul în La Liga
CITESTE SI
AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

stirileprotv AUR a lansat planul pentru „reducerea cheltuielilor administrative şi reformarea instituţiilor publice”. Soluțiile propuse

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

stirileprotv Nadia Comăneci, impresionată de numărul tânărului Albert Oprea de la Românii au talent: „M-ai emoţionat. Ești o inspirație”

Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

stirileprotv Unde este cel mai greu să trăiești în România. Datele oficiale ale Guvernului despre sărăcie și ajutoare sociale

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!