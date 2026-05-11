Accidentat înaintea El Clasico, Kylian Mbappe nu a fost în lotul lui Real Madrid în eșecul suferit contra Barcelonei (0-2), meci în urma căruia formația catalană a sărbătorit câștigarea titlului.

Kylian Mbappe, o nouă fotografie după ce a devenit ținta fanilor lui Real Madrid

În timpul partidei de pe Camp Nou, Kylian Mbappe a postat o fotografie în care a vrut să le arate fanilor că urmărește de acasă El Clasico. Imaginea a stârnit însă furia multor fani, având în vedere că fusese făcută la scorul de 2-0 pentru Barcelona.

La o zi distanță, luni după-amiază, Kylian Mbappe a revenit cu o nouă fotografie. De această dată, atacantul francez se află în sala de forță de la baza de pregătire a lui Real Madrid și se pozează zâmbind.