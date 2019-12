Probleme pentru un jucator al Barcei cu doar cateva ore inainte de El Clasico: hotii i-au spart casa si au furat tot

Probleme pentru un jucator al Barcelonei cu doar cateva ore inainte de El Clasico.

Nelson Semedo a primit un telefon neasteptat cu doar cateva ore inainte de derby-ul cu Real Madrid. Politia l-a informat pe jucatorul Barcelonei ca i-a fost sparta locuinta, iar hotii au furat ceasuri, bijuterii si alte bunuri de valoare.



Potrivit CadenaSer, jaful s-a produs in jurul orei 14:00 in timp ce jucatorul se afla la hotel alaturi de coechipierii sai.



Nu mai devreme de luna octombrie, politia a reusit sa anihileze o banda de hoti specializata in furturi din locuintele fotbalistilor.