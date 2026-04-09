OUT? PSG riscă să piardă trei „perle” în vară

OUT? PSG riscă să piardă trei „perle” în vară Ligue 1
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Paris Saint-Germain se confruntă cu o situație delicată în propria academie. 

TAGS:
PSG
Din articol

Campioana Franței riscă să piardă mai mulți jucători promițători, urmăriți atent de cluburi importante din Europa.

În ultimii ani, mai mulți tineri au ajuns la prima echipă și au primit încredere din partea antrenorului Luis Enrique.

Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu sau Ibrahim Mbaye sunt doar câteva dintre exemplele recente.

Rezultatele confirmă nivelul academiei. În acest sezon, echipa U19 a lui PSG s-a calificat în semifinalele UEFA Youth League, acolo unde va întâlni Real Madrid.

Trei jucători pot pleca în această vară

Succesul academiei a atras însă atenția marilor cluburi din Europa. Potrivit publicației L’Equipe, mai mulți tineri sunt urmăriți atent și ar putea pleca în această vară.

Primul pe listă este Mathis Jangeal, mijlocaș ofensiv de 17 ani. PSG i-a propus un contract profesionist, însă jucătorul este dorit de mai multe cluburi din Germania și are șanse mari să plece. 

În acest sezon, puștiul a bifat deja două apariții la prima echipă. Una în Cupa Franței, cu Fontenay, și una în Ligue 1, într-un meci cu Auxerre, transmis în direct pe VOYO.

Un alt nume important este Adam Ayari, mijlocaș de 18 ani. Tânărul impresionează în competițiile de juniori și ar putea ajunge în Eredivisie. 

Ajax este gata să îi ofere un contract profesionist. Ayari are cifre excelente în UEFA Youth League, cu cinci goluri și trei pase decisive în opt meciuri, dar și în Cupa Gambardella, unde a marcat șapte goluri și a oferit o pasă decisivă în 4 partide.

Pe listă se află și fundașul central Emmanuel Mbemba, internațional francez U19. Fotbalistul de 18 ani ar fi primit deja o ofertă de la Paris FC, iar situația sa este urmărită și de Bayern Munchen sau Bayer Leverkusen.

Publicitate
Iranul a închis din nou Strâmtoarea Ormuz, din cauza atacurilor Israelului în Liban
ARTICOLE PE SUBIECT
O echipă națională își caută antrenor pe Facebook!
Traian Băsescu, prezent la Arena Naţională, pentru a-i aduce un omagiu lui Mircea Lucescu! Cu ce a surprins primarul Ciprian Ciucu
În frunte cu MM Stoica, Argăseală și Rădoi, FCSB și-a luat rămas bun de la Mircea Lucescu
ULTIMELE STIRI
Gheorghe Popescu, mesaj de impact despre moartea lui Mircea Lucescu: „A plătit pentru asta”
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile curg. Și-a făcut apariția și miliardarul ucrainean Ahmetov
Nu l-au uitat pe Mircea Lucescu! Clubul din străinătate, pregătit doar un an de „Il Luce”, a ajuns pe Arena Națională
Lovitură pentru Istvan Kovacs! FC Barcelona a făcut anunțul oficial: "Nu putem lăsa lucrurile așa"
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Turcia, omagiul suprem pentru Mircea Lucescu! Decizia istorică a federației de la Istanbul UPDATE Galatasaray în lacrimi

Steaua București, pur și simplu de neînțeles! Cum a tratat clubul din Ghencea dispariția lui Mircea Lucescu

Reacții după moartea lui Mircea Lucescu: ”Nu mă mai poți auzi!” | Liță Dumitru: ”Am plâns în hohote, fără să-mi fie ruşine”

Istvan Kovacs, OUT de pe lista arbitrilor pentru Cupa Mondială: ”Pur și simplu de neînțeles!”

"Prea mic!" Reacția turcilor după ce au văzut ceremonia funerară a lui Mircea Lucescu

România - Norvegia în EHF EURO Cup 2026, pe VOYO și Pro Arena! Umilință pentru tricolore



Recomandarile redactiei
Miliardarul Rinat Ahmetov, omagiu pentru Mircea Lucescu și discurs de 10 minute la Arena Națională
Gheorghe Popescu, mesaj de impact despre moartea lui Mircea Lucescu: „A plătit pentru asta”
Lovitură pentru Istvan Kovacs! FC Barcelona a făcut anunțul oficial: "Nu putem lăsa lucrurile așa"
Omagiile pentru Mircea Lucescu continuă! Lacrimile curg. Și-a făcut apariția și miliardarul ucrainean Ahmetov
Nu l-au uitat pe Mircea Lucescu! Clubul din străinătate, pregătit doar un an de „Il Luce”, a ajuns pe Arena Națională
Alte subiecte de interes
PSG a dat lovitura! Francezii și-au prezentat transferul de 50.000.000€
”Here we go!” Transfer tare din naționala Franței la PSG, Nasser Al Khelaifi și Luis Enrique s-au implicat direct
CITESTE SI
stirileprotv Ce fac mulți șoferi pentru a reduce consumul de carburanți. Unii au apelat la soluții mai puțin obișnuite

protv Kristi Noem, prima reacție după ce s-a aflat că soțul ei e travestit și trăiește o viață dublă. Pozele șocante

stirileprotv Trump va discuta cu Mark Rutte despre o posibilă retragere a SUA din NATO: „A întors spatele americanilor”

stirileprotv Noi imagini spectaculoase cu fața ascunsă a Lunii, realizate de astronauții de pe Artemis II, publicate de NASA. GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!