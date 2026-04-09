OUT? PSG riscă să piardă trei „perle” în vară

Campioana Franței riscă să piardă mai mulți jucători promițători, urmăriți atent de cluburi importante din Europa.

În ultimii ani, mai mulți tineri au ajuns la prima echipă și au primit încredere din partea antrenorului Luis Enrique.

Warren Zaire-Emery, Senny Mayulu sau Ibrahim Mbaye sunt doar câteva dintre exemplele recente.

Rezultatele confirmă nivelul academiei. În acest sezon, echipa U19 a lui PSG s-a calificat în semifinalele UEFA Youth League, acolo unde va întâlni Real Madrid.

Trei jucători pot pleca în această vară

Succesul academiei a atras însă atenția marilor cluburi din Europa. Potrivit publicației L’Equipe, mai mulți tineri sunt urmăriți atent și ar putea pleca în această vară.

Primul pe listă este Mathis Jangeal, mijlocaș ofensiv de 17 ani. PSG i-a propus un contract profesionist, însă jucătorul este dorit de mai multe cluburi din Germania și are șanse mari să plece.

În acest sezon, puștiul a bifat deja două apariții la prima echipă. Una în Cupa Franței, cu Fontenay, și una în Ligue 1, într-un meci cu Auxerre, transmis în direct pe VOYO.