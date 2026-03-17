Presa din Spania susține că șase jucători importanți ai primei echipe au ajuns pe „lista neagră”, iar conducerea clubului vrea o reconstrucție masivă după un sezon plin de probleme.

Stagiunea 2025-2026 a fost una complicată pentru madrileni. După plecarea antrenorului Xabi Alonso în luna ianuarie, echipa a fost preluată de interimarul Alvaro Arbeloa.

Rezultatele au rămas însă oscilante, iar eliminarea surprinzătoare din Copa del Rey în fața lui Albacete, plus finala pierdută din Supercupa Spaniei cu FC Barcelona, au amplificat nemulțumirile din club.

Șase staruri ar putea pleca în vară

Primii vizați de despărțire sunt jucătorii cu experiență din defensivă. David Alaba, în vârstă de 33 de ani, ar urma să plece la finalul contractului, după un sezon afectat de accidentări.

Într-o situație incertă se află și Antonio Rudiger, dar și căpitanul Dani Carvajal, ambii aproape de finalul înțelegerilor cu clubul.

Nici Camavinga nu scapă

Pe lista posibililor plecați apare și Eduardo Camavinga. Deși este considerat unul dintre jucătorii de viitor ai clubului, madrilenii ar fi dispuși să analizeze oferte în jurul sumei de 45 de milioane de euro.

Totodată, conducerea ia în calcul și despărțirea de fundașii stânga Ferland Mendy și Fran Garcia, în încercarea de a reduce masa salarială și de a face loc unor transferuri importante.

La momentul redactării acestui articol Real Madrid ocupă locul #2 în La liga cu 66 de puncte, la patru distanță de rivalii de la FC Barcelona, liderul din campionat,

Pentru „Los Blancos" urmează duelul din UCL din această seară cu Manchester City. Cele două formații se vor duela de la ora 22:00.