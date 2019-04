Nu a reusit Ronaldo, va reusi el? Juventus pregatita sa faca un nou MEGA TRANSFER de la Real: jucatorul pe care il vor pentru a castiga Champions League

Dezamagirea e uriasa la Torino dupa ce Juventus a fost eliminata de Ajax.

Italienii si-au pus mari sperante in acest sezon motiv pentru care l-au si adus in vara trecuta pe Cristiano Ronaldo pentru o suma de peste 100 de milioane de euro. Acum, Juventus vrea sa faca un nou transfer urias de la Madrid pentru a incerca sa castige UEFA Champions League in stagiunea viitoare.

Potrivit Calciomercato, italienii sunt pregatiti sa ofere intre 80 si 85 de milioane de euro pentru transferul lui Isco. Mutarea lui Isco le-a fost sugerata sefilor de la Juventus de Andrea Pirlo.

"Juve are nevoie imediat de un jucator ca Isco", a fost recomandarea subtila facuta de fostul mare jucator italian.