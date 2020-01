Primul transfer facut de Barca in 2020. Nu, la asta NU se astepta nimeni! Clubul unde fusese trimis tocmai a facut totul OFICIAL

Fanii asteptau mutari de zeci de milioane, dar se aleg pentru moment cu un fotbalist de care Barca n-are nevoie!

Arda Turan revine la Barcelona dupa doi ani de la imprumutul la Istanbul Basaksehir. Mijlocasul de 32 de ani a avut doi ani mediocri la Istanbul BB, a fost implicat intr-un scandal monstru si s-a ales cu o condamnare la inchisoare de doi ani si 8 luni dupa ce s-a batut intr-un club si a tras cu pistolul intr-un spital.

Turan a cerut suspendarea imprumutului la Basaksehir. Va reveni la Barcelona, de care mai e legat prin contract pana in iunie. Barca a cheltuit nu mai putin de 41 de milioane de euro pe Turan in momentul transferului de la Atletico Madrid.

Considerat cel mai bun fotbalist turc din generatia sa, Turan a jucat 42 de meciuri si a marcat de doua ori in doi ani la Basaksehir. In tricoul Barcelonei are 55 de meciuri si 15 goluri.