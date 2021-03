Adio, Barca?! Primul nume care poate PLECA de pe Camp Nou in mandatul lui Laporta

Barcelona va traversa o perioada de schimbari majore, atat in lot, cat si administrativ, dupa ce Joan Laporta a castigat alegerile.

Adus ca un star in vara de la Juventus, Pjanic a dezamagit pe Camp Nou, iar Ronald Koeman a preferat sa foloseasca un trio la mijlocul terenului format din Busquets, De Jong si Pedri. Jurnalistul italian Fabrizio Romano a anunat, in podcastul sau, ca Pjanic e primul "greu" din vestiar care poate pleca de la FC Barcelona, in vara. Asta in cazul in care vor exista oferte importante pentru el. Pjanic e iesit din gratiile lui Ronald Koeman si se chinuie sa prinda un loc de titular, dar e greu de crezut ca va reusi.

In septembrie 2020, Barcelona si Juventus au facut un schimb de jucatori. Pjanic a ajuns pe Camp Nou, iar Arthur pe Allianz Stadium. Operatiunea a fost un schimb, dar in acte a fost inregistrata cu sume de transfer. Pjanic a costat, in acte, 60 de milioane de euro, iar Arthur a fost inregistrat cu un cost de 70 de miloane de euro. Totul pentru ca Barcelona sa-si poata echilibra balanta dintre cheluieli si venituri, pentru a nu avea probleme cu fair-play-ul financiar.

Jucatorul bosniac a strans 28 de partide in toate competitiile pentru echipa catalana, insa majoritatea din postura de rezerva, si nu a reusit sa contribuie cu vreun gol marcat sau vreo pasa decisiva. Lipsa de productivitate a mijlocasului este ingrijoratoare, cu atat mai mult cu cat la Juventus sau la Roma a reusit sa aiba aproape un gol sau o pasa decisiva la doua meciuri.