Rivaldo s-a DEZLANTUIT dupa ce Barcelona a fost umilita de Bayern Munchen: "Un masacru ce s-a intamplat!"

FC Barcelona a pierdut cu 2-8 in fata lui Bayern Munchen si a suferit o infrangere istorica in Liga Campionilor.

Dupa acest rezultat rusinos, fostul jucator al catalanilor, Rivaldo, a reactionat intr-un mod furtunos.

Infrangerea in fata germanilor reprezinta cel mai dur esec in cupele europene pentru echipa lui Lionel Messi. Ultima data, Barcelona a pierdut contra Valenciei, in 1962, cu 2-6, in Cupa Oraselor Targuri.

Lui Rivaldo nu i-a venit sa creada cum s-a prezentat Barcelona si a precizat ca trebuie facute urgent schimbari pe banca tehnica plus sa transfere jucatori de calitate.

"Un masacru ce s-a intamplat! Bayern a distrus-o pe Barcelona fara mila. Felicitari Bayern, ce lectie de fotbal. In timp ce la Barcelona sunt multe de facut. Sa se schimbe conducerea tehnica, unii jucatori si in primul rand sa fie adusi jucatori de calitate ai cu personalitate, cu sange in ochi. Pentru tot ce s-a intamplat la club in acest sezon, deja imi imaginam rusinea asta, iar eu tot mai aveam sperante", a scris Rivaldo pe Instagram.

