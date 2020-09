S-a DEZBRACAT de tot pentru Messi! Miss Bum Bum, protest impotriva lui Bartomeu: "E o crima ce au facut! Demisia!" Merge in Spania sa faca dreptate

Suzy Cortez este una dintre cele mai infocate fane ale lui Lionel Messi si este gata sa mearga in Spania pentru a protesta in strada.

Cunoscuta drept Miss Bum Bum, Suzy Cortez si-a aratat sustinerea fata de Lionel Messi prin intermediul retelelor de socializare.

Aceasta a postat doua imagini in care il trage la raspundere pe Josep Maria Bartomeu, presedintele clubului. Intr-una dintre imagini, fotomodelul apare complet goala si cu partile intime acoperite de mesajul 'Bartomeu OUT', iar in cealalta poza explica in detaliu ce a deranjat-o.

"Respect decizia lui Messi, dar atat timp cat Bartomeu este presedinte nu voi mai purta tricoul Barcelonei! Este o crima sa il transformi pe Messi intr-un sclav. Bartomeu, demisia!

In curand voi vizita orasul Barcelona pentru a realiza un protest impotriva caracterului urat care este presedintele clubului", a fost mesajul transmis de Suzy Cortez pe Instagram.