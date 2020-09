BREAKING NEWS: MESSI RUPE TACEREA! Anunt SOC al argentinianului! A vrut sa plece de la Barcelona de UN AN: "Am considerat ca vremea mea la Barca s-a incheiat!"

Leo Messi continua pana in 2021 cu Barcelona!

Leo Messi, despre schimbarile de la echipa si noul antrenor: "Am spus la momentul potrivit ca nu avem cum sa castigam Champions League, nu primim ajutorul necesar. Nu stiu ce se va intampla. Este un antrenor nou si sunt idei noi.

Asta e un lucru bun, insa trebuie sa vedem cum raspunde echipa si daca suntem capabili sau nu sa ne duelam la nivel inalt. Ce pot spune este ca raman si voi da ce am mai bun pentru Barcelona!"

Leo Messi, despre planurile de viitor: "Voi continua la Barca, iar atitudinea mea nu se va schimba indiferent de cand mi-am dorit sa plece.

Voi da ce am mai bun. Vreau intotdeauna sa castig, sunt competitiv, nu imi place sa pierd nimic. Intotdeauna vreau ce e mai bine pentru club, pentru vestiar si pentru mine!"

Leo Messi, despre discutiile cu Bartomeu: "I-am spus pe parcursul anului presedintelui ca vreau sa plec, ca a venit momentul sa caut noi provocari si o noua directie in cariera. Mi-a spus mereu: 'Vom vorbi, nu acum', insa nimic. Presedintele nu mi-a oferit absolut niciun indiciu legat de ceea ce spunea.

Atunci cand am trimis faxul mi-am exprimat oficial dorinta de a pleca, ca sunt liber si nu vreau sa folosesc anul optional. Nu am facut asta ca sa incep un scandal, sau sa fac ceva impotriva clubului, insa voiam sa devina oficiala decizia mea.

Daca nu trimiteam faxul, era ca si cum nu s-a intamplat nimic. Era anul optional si trebuia sa continui".

Leo Messi, despre sezonul trecut si infrangerea cu Bayern: "Am spus clubului, inclusiv presedintelui, ca vreau sa plec. I-am spus asta tot anul. Credeam ca este timpul sa ma dau la o parte.

Am considerat ca echipa are nevoie de jucatori mai tineri, noi jucatori si ca vremea mea la Barcelona s-a incheiat. Mi-a parut rau pentru ca intotdeauna am spus ca vreau sa imi inchei cariera aici.

A fost un an extrem de dificil, am suferit mult la antrenamente, la meciuri si in vestiar. Totul a devenit extrem de greu pentru mine si a fost o perioada in care am luat in calcul sa imi caut noi obiective.

Decizia nu a venit din cauza rezultatului din Champions League cu Bayern, nu, ma gandeam la asta de mult timp. I-am spus presedintelui asta, iar la finalul sezonului presedintele mi-a spus ca pot decide daca vreau sa plec sau sa raman, nu si-a tinut cuvantul!"

Messi, dezvaluiri despre conversatia avuta cu familia lui legata de plecare: "Mateo este inca mic si nu realizeaza ce inseamna sa pleci intr-un alt loc si sa iti construiesti o noua viata.

Thiago, e mai mare. A auzit ceva la TV, a aflat ceva si apoi a intrebat. Nu voiam sa stie ca suntem fortati sa plecam, sa mearga la o scoala noua sau sa isi faca prieteni noi.

A plans si mi-a spus sa nu merge. Repet ca a fost extrem de greu, serios. E de inteles. Mi s-a intamplat, a fost dificil sa iau o decizie.

Iubesc Barcelona si nu voi gasi un alt loc mai bun ca aici oriunde as merge. Cu toate astea, am dreptul sa decid. Cautam obiective si provocari noi. Maine m-as putea intoarce deoarece in Barcelona am totul!"

Leo Messi, despre motivul pentru care ramane: "Am crezut si eram sigur ca sunt liber sa plec, presedintele a spus intotdeauna ca la finalul sezonului, daca vreau, pot decide daca raman sau nu. Acum se agata de faptul ca nu am spus-o inainte de 10 iunie, insa la acea data eu jucam in La Liga, in mijlocul acestei crize cauzata de coronavirus. Asta a alterat sezonul. De aceea voi continua la club. Voi continua in club deoarece presedintele mi-a spus ca singurul mod in care pot pleca a fost sa platesc clauza de 700 de milioane de euro, iar asta e imposibil. Mai era o cale, trebuia sa ajungem la tribunal. Nu as merge niciodata la tribunal impotriva Barcelonei pentru ca este clubul pe care il iubesc, care mi-a oferit totul de cand am ajuns. Este clubul vietii mele, mi-am construit viata aici. Barca mi-a oferit totul si eu, la randul meu, i-am oferit tot. Nu mi-a trecut niciodata prin minte sa merg la tribunal".





Leo Messi a oferit un interviu in exclusivitate pentru Goal in care a vorbit despre toata situatia din vara.

"Cand le-am spus sotiei si copiilor dorinta de a pleca a fost o drama totala. Intreaga familie a inceput sa planga, copiii nu voiau sa plece din Barcelona, nu isi doreau sa schimbe scolile.

Insa, m-am uitat in viitor si vreau sa joc la cel mai inalt nivel, sa castig titluri, sa joc in Champions League. Poti sa castigi sau sa pierzi, deoarece e o competitie extrem de dificila, insa trebuie sa concurezi!

Cel putin sa lupti si sa nu cedezi la Roma, Liverpool, Lisabona. Toate astea m-au facut sa ma gandesc la decizia luata", a inceput Messi interviul pentru Goal.

Va face chiar el anuntul, intr-un clip care va fi postat pe conturile sale de pe retelele sociale in jumatate de ora. Materialul e deja filmat.

Messi a starnit o adevarata revolutie la Barca cu notificarea trimisa acum 10 zile clubului, in care anunta ca vrea sa plece liber. Pentru a nu duce razboiul cu echipa pe care o iubeste in instanta, Messi va renunta la intentia de a parasi acum Camp Nou. O va face, insa, peste un an.

Inca de la pranz au aparut informatii ca Messi a hotarat sa ramana inca un an la Barca.

Ramai pe www.sport.ro pentru a urmari in premiera clipul postat de Messi!