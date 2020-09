A fost si el putin MESSI al portarilor! :) Vlad l-a SCOS pe Mutu in Finlanda! Interventii de SPIDERMAN in poarta Romaniei

Andrei Vlad a fost omul primei reprize pentru Romania in Finlanda!

Vlad a salvat in 3 situatii la ocazii importante ale nordicilor. Mai intai, stelistul a scos un sut trimis din interiorul careului, in minutul 12. Dupa cateva secunde, finlandezii au dat-o in bara! In minutul 19, Vlad a salvat la o lovitura de cap, chiar de sub transversala! Repriza s-a incheiat tot cu un moment important cu Vlad in prim-plan. Portarul a fost inspirat si a intervenit in doi metri, langa bara din stanga lui, inainte sa fie faultat.

Si in partea a doua a meciului Vlad a avut un moment in care s-a remarcat. In minutul 75, goalkeeperul a scos superb de sub bara un sut in forta de la marginea careului.