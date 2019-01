Kevin Prince Boateng, prezentat oficial de Barcelona! A preluat fostul numar al lui Messi si anunta: "Nu mai vreau sa plec de aici!"

Kevin Prince Boateng a fost imprumutat de Barcelona pana in vara.

Intr-o mutare surprinzatoare, Barcelona l-a imprumutat pe Kevin Prince Boateng de la Sassuolo pana in vara, cu optiune de transfer definitiv pentru 8 milioane de euro.

Jucatorul in varsta de 31 de ani a fost prezentat pe Camp Nou si a anuntat ca ar fi venit si pe jos pana la Barcelona dupa ce a aflat ca este dorit de clubul catalan. Boateng a preluat tricoul cu numarul 19, purtat timp de doi ani de Messi pe Camp Nou.

"Imi asum faptul ca nu am venit aici sa fiu titular", spune Boateng. Dar asta nu inseamna ca ghanezul cu cetatenie germana nu vrea sa se afirme in tricoul Barcei. "Vreau sa joc bine si sa semnez un contract nou pe doi ani. Asta e obiectivul meu. E un sentiment incredibil sa port tricoul Barcelonei. Mi-a parut putin rau de colegii de la Sassuolo, e un grupe extraordinar acolo, insa le-am spus ca e o oferta pe care nu o pot refuza. I-am spus agentului meu ca vin pe jos la Barcelona, nu este nevoie sa cumpere bilete de avion", a declarat Boateng la conferinta de presa.

Boateng: Vreau sa ajut Barcelona cu experienta mea!



Kevin Prince Boateng a fost adus sa ajute atacul Barcelonei in acest retur. "Aici sunt niste jucatori extraordinari, nu am pretentia sa fiu titular. Dar pot sa contribui cu experienta mea la succesul acestei echipe. Am aproape 32 de ani, rolul numarului 9 e perfect pentru mine acum, ma simt foarte comod in acea pozitie", a spus ghanezul.

Vezi imagini de la prezentarea lui Boateng in galeria foto