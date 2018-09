"Am semnat pentru ca aici au cele mai bune paste!" Motivul genial invocat de Kevin Prince Boateng dupa ce a semnat cu noua echipa

Boateng a plecat de la Frankfurt pentru a semna cu Sassuolo din Serie A si este foarte incantat de alegerea facuta.

Fotbalistul ajuns la 32 de ani a semnat cu Sassuolo si ii merge foarte bine in Italia. A inscris de 3 ori in 4 meciuri pentru Sassuolo, dar motivul pentru care a ales Italia este absolut bizar.

"Au paste aici. Paste foarte, foarte bune. Recent am fost la un restaurant si pastele au fost atat de bune incat am mers la bucatarie si l-am imbratisat pe bucatar", a declarat Boateng.

"Nu este normal sa existe mancare atat de buna. Trebuie sa fii atent, sa nu te ingrasi", a spus fotbalistul care in ultimii ani s-a confruntat cu reale probleme de greutate.

In ciuda faptului ca a reusit sa castige Cupa Germaniei cu Frankfurt in sezonul trecut, Kevin Prince Boateng a ales sa plece dupa ce Niko Kovac a plecat la Bayern.

"N-am plecat din Germania doar ca sa fiu mai aproape de familia mea. Am facut asta si pentru ca Niko a plecat de la echipa. Nu este un secret ca am venit la Frankfurt pentru el, dar mai mult decat orice am vrut sa las o amintire buna in tricoul unei echipe din Germania", a incheiat fotbalistul trecut pe la AC Milan.

Sassuolo este revelatia inceputului de sezon in Serie A. Formatia antrenata de Roberto De Zerbi are 2 victorii si un egal in primele 3 etape de campionat si se afla pe locul secund, in spatele campioanei Juventus.