Fotbalistul mereu accidentat al Barcelonei, apt de joc inainte de duelul de foc cu Bayern! Dembele face deplasarea la Lisabona! Cand ar putea intra pe teren

Barcelona va pleca spre Lisabona joi pentru meciul cu Bayern Munchen din sferturile de finala ale Ligii Campionilor.

Antrenorul Quique Setien a anuntat lotul dupa antrenamentul din aceasta dimineata.

Pe lista celor 26 de fotbalisti care vor lua parte la Final 8-ul Champions League, se afla si Ousmane Dembele, care nu a mai intrat pe teren din noiembrie 2019 din cauza unei accidentari.

Francezul in varsta de 23 de ani a suferit o interventie chirurgicala dupa ruptura tendonului proximal de la bicepsul femural si a lipsit in ultimele 9 luni.

Potrivit Mundo Deportivo, desi va face acum deplasarea la Lisabona, cel mai probabil nu va fi folosit in meciul cu Bayern. Setien i-ar putea da minute in semifinale sau in finala, daca Barcelona va ajunge acolo.

Ousmane Dembele este unul dintre fotbalistii de care catalanii vor sa scape in aceasta vara din cauza numeroaselor accidentari pe care le-a suferit si care l-au tinut departe de teren.

Fotbalistul a ajuns in vizorul lui Manchester United dupa ce englezii au ratat mutarea lui Jadon Sancho de la Borussia Dortmund.

Ousmane Dembélé, imparable en la práctica del Barcelona. El jugador ya está recuperado de su lesión y forma parte de la delegación del Culé en Lisboa. ¿Jugará por la #CHAMPIONSxESPN? pic.twitter.com/MEUYerG5IU — SportsCenter (@SC_ESPN) August 12, 2020