Handbalista Siraba Dembele, noua STEA a CSM-ului, la plimbare cu gemenii. Sotul fotbalist a jucat cu STEAUA in Liga Campionilor

Nou-transferata la CSM Bucuresti, campioana mondiala si europeana Siraba Dembele si-a prezentat romanilor familia.

CSM Bucuresti a reusit o lovitura pe piata transferurilor aducand-o alaturi de Cristina Neagu pe Siraba Dembele (34 de ani), capitanul nationalei Frantei. Extrema stanga a venit in tara noastra cu sotul, fost fotbalist, si gemenii Elian si Matej, in varsta de aproape opt luni.

"Viata mi s-a schimbat radical, e totul mai greu acum, dar ma bucur ca am gemeni, trec prin aceasta experienta o data", spune Dembele. Ea afirma ca s-a integrat rapid in randul "tigroaicelor" si s-a apropiat de jucatoare, care i-au fost, de multe ori, adversare. "Ma inteleg foarte bine cu noile mele coechipiere, ma bucur ca dincolo de faptul ca sunt jucatoare foarte bune, sunt si persoane foarte bune. De Dragana Cvijic m-am apropiat cel mai mult", a recunoscut Siraba.

Maritata cu fostul fotbalist Igor Pavlovic, Siraba recunoaste faptul ca datorita lui a devenit microbista si ca rar pierde meciurile importante din sportul-rege. "Urmaresc fotbalul, inainte nu eram fan, dar de cand sunt cu sotul meu, urmaresc meciuri in fiecare zi, nu conteaza tara, campionatul, este o nebunie! Sotul meu a jucat impotriva celor de la Steaua acum cativa ani, in preliminariile Ligii Campionilor. El cunoaste foarte bine fotbalul romanesc", a precizat Siraba Dembele. Intr-adevar, in 2013, muntenegreanul Igor Pavlovic a facut parte din lotul celor de la Vardar Skopje in dubla confruntare cu actuala FCSB din preliminariile Ligii Campionilor, ros-albastrii calificandu-se dupa doua victorii, 3-0 acasa si 2-1 in deplasare.

Jucatoarea in varsta de 34 de ani a experimentat viata in mai multe state europene si este gata de noua sa aventura aici, in Romania. "Mi-am dorit sa vin aici, sa cunosc o noua cultura, oameni noi, lucruri noi, imi place sa calatoresc, sa invat o noua limba. Am venit aici sa joc handbal, dar in acelasi timp este si o oportunitate pentru mine ca femeie sa ma dezvolt personal. Sunt foarte fericita ca sunt aici. Nu am avut timp sa vizitez, dar sper ca pe durata sezonului sa pot vedea lucrurile frumoase din Bucuresti. Am familia alaturi, totul mi se pare foarte bine pana acum, am primit un apartament frumos intr-o zona buna, sunt multumita de ceea ce am gasit in Romania", a spus Dembele.

Frantuzoaica este intr-o forma de zile mari, desi are aproape opt luni de cand i-a nascut pe gemeni. "Avem o echipa foarte buna si vrem sa castigam toate competitiile in care suntem angrenate. Telul suprem este Liga Campionilor. Stiu ca spectatorii fac o atmosfera incredibila in Sala Polivalenta si ca sunt multi si inimosi. Abia astept meciurile si nebunia pe care fanii o creeaza", a incheiat frantuzoaica.