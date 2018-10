PLANUL SECRET al lui Florentino Perez! Cine vine, de fapt, la Real Madrid: "Solari e doar o solutie temporara"

Real Madrid nu are una dintre cele mai bune perioade ale sale.

Formatia de pe Bernabeu are patru infrangeri si un egal in ultimele partide. Acest lucru nu s-a mai intamplat niciodata in 116 ani de istorie ai clubului.

Florentino Perez pare ca s-a saturat si ca vrea sa-l schimbe pe Julen Lopetegui de pe banca echipei.

Presa spaniola scrie ca principalul favorit pentru a prelua banca tehnica este Santiago Solari, fost mijlocas al formatiei madrilene, acum antrenor al echipei secunde.

Totusi, dupa aparitia acestei informatii, jurnalistul Josep Pedrerol, a aruncat bomba in cadrul emisiunii El Chiringuito, de la televiziunea spaniola.

Acesta sustine ca Solari este o solutie de moment pentru banca Realului si ca, de fapt, sefii echipei din Madrid pregatesc o lovitura de proportii.

Aflat in aceeasi situatie ca Julen Lopetegui la Manchester United, Jose Mourinho este si el pe punctul de a fi demis de la echipa din Premier League.

"Lopetegui va antrena Madridul martea aceasta si toate lucrurile par sa arate ca el nu va mai fi pe banca Realului la derby-ul de pe Camp Nou.

Mourinho este favoritul in randul conducerii clublui, iar cei de la Real se gandesc sa incheie o intelegere cu Solari pana cand Mourinho va fi liber sa se intoarca in capitata spaniola. Solari va fi o optiune temporara", a spus Pedrerol.