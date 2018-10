TSUNAMI la Real dupa o umilinta ISTORICA: Perez s-a dus in vestiar si l-a pus la colt pe Lopetegui! Primii 2 antrenori de pe lista

Real Madrid a pierdut inca un meci. Levante conducea cu 2-0 dupa doar 13 minute.



Marcelo a marcat in minutul 72 si a stabilit scorul final, insa a fost prea putin pentru ca "galacticii" sa evite un nou esec. Echipa lui Lopetegui a intrat in istorie cu un record negativ. Trecusera nu mai putin de 8 ore de la ultimul gol marcat de Real Madrid, fapt nemaiintalnit in istoria de 116 ani a clubului. Precedentul record negativ al echipei era de 464 de minute.

Potrivit presei spaniole, imediat dupa infrangerea cu 1-2 de pe teren propriu cu Levante, la Real a avut loc o sedinta fulger. Florentino Perez nu a mai rezistat si a mers direct la vestiare unde a vorbit mai intai cu capitanul Sergio Ramos, apoi a discutat intre patru ochi cu Julen Lopetegui. Conform informatiilor obtinute de jurnalistii spanioli, Lopetegui a primit un ultimatum: meciul cu Viktoria Plzen din UEFA Champions League va fi ultimul pentru el pe banca "galacticilor" daca Real nu castiga si nu arata fotbalul care a dus la castigarea a trei trofee UEFA Champions League consecutive.

Conform Marca, Florentino Perez cauta deja inlocuitori, iar primul nume pe lista este Santiago Solari. Fost jucator la Real, Solari este acum antrenor la echipa a doua a clubului si ar reprezenta o varianta de avarie cel putin pana in iarna cand negocierile cu antrenorii de top se pot purta in alti termeni. O alta varianta luata in calcul de Perez este Antonio Conte.

Presa internationala a scris in aceasta saptamana ca Perez ar fi discutat deja cu tehnicianul italian, fara a-l reusi sa-l convinga pana acum. Totul s-ar putea decide dupa "El Clasico" de saptamana viitoare. Conte este singurul nume mare care nu are un angajament in acest moment.