S-au intalnit la Madrid si au cazut de acord! Florentino Perez l-a ales pe inlocuitorul lui Lopetegui

Real Madrid e pe punctul de a se desparti de Julen Lopetegui, iar presendintele clubului i-a ales deja inlocuitorul.

Julen Lopetegui are trei partide in 10 zile, incluzand confruntarea cu Barca, pentru a-si salva locul pe banca Realului. Totusi, conducerea echipei din Madrid a inceput sa-si faca deja planurile pentru a-l inlocui repede pe actualul tehnician.

Corriere dello Sport scrie ca Florentino Perez, presedintele Realului, s-a intalnit cu Antonio Conte, iar intrevederea lor a fost una reusita. Asta inseamna ca fostul antrenor al celor de la Chelsea s-a inteles cu conducerea Realului si ar putea fi cel care-i va lua locul lui Lopetegui, in cazul in care acesta nu reuseste sa redreseze situatia la echipa.

Real Madrid a ajuns pe locul al patrulea in La Liga, iar Lopetegui nu are nici sprijinul jucatorilor, nici al presedintelui. Antrenorul ar urma sa paraseasca banca clubului dupa El Clasico, pe 28 octombrie.

In varsta de 49 de ani, Conte a reusit sa-si rezolve problemele pe care le avea cu Chelsea, iar clubul din Premier League ii va plati o despagubire de 10 milioane de euro pentru ca l-a demis. Totusi, Conte are interdictie sa mai antreneze in Anglia in acest sezon.