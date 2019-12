Planul prin care Messi poate fi oprit in El Clasico! Surpriza tactica a lui Zidane

Zinedine Zidane vrea cu orice pret sa il anihileze pe Lionel Messi in El Clasico, iar pentru asta trebuie sa aiba o tactica diferita.

Potrivit cotidianului AS, Zidane ar vrea sa il puna pe un jucator sa-l macheze toate cele 90 de minute pe Messi. Se pare ca alesul ar fi Federico Valverde, un mijlocas sud-american care a impresionat foarte mult in acest sezon.

In cazul in care Valverde va avea probleme in a-l marca pe argentinian, Zidane va trebui sa ii desemneze pe cei doi fundasi titular, Rafael Varane si Sergio Ramos sa il aiba sub control in acel meci pe actualul detinator al Balonului de Aur.

Recent, Valverde si-a prelungit contractul cu Real Madrid pana in 2025 si are o clauza de reziliere in valoare de 750 de milioane de euro.

Partida dintre Barcelona si Real Madrid se va juca pe 18 decembrie, de la ora 21:00, si va putea fi urmarita in format LIVE TEXT pe www.sport.ro.