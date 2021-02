Pique risca o suspendare DURA! Ultimul derapaj al jucatorului il poate tine 12 etape departe de gazon

Accidentat de o perioada buna de timp, Pique nu s-a putut abtine si a atacat-o pe Real Madrid.

Jucatorul crescut la celebra academia a Barcelonei, "La Masia", a criticat sistemul de arbitraj din Spania, dupa ce un fost arbitru din La Liga, Eduardo Iturralde Gonzalez, a afirmat ca 90% din arbitri o prefera pe Real Madrid, iar doar 10 la suta o au la inima pe Barcelona.

"Chiar si inconstient, cum ar putea ei sa nu dea mai multe decizii in favoarea unei echipe decat a celeilalte? Respect profesionalismul arbitrilor si stiu ca incearca sa dea tot ce au mai bun, insa cand vine un moment de cumpana...", a spus Pique.

Aceasta declaratie a facut Comisia de Competitii din Spania sa se autosesizeze, conform celor de la As, iar Pique poate sa fie suspendat intre 4 si 12 etape din motive disciplinare. In plus, fundasul risca o amenda cuprinsa intre 601 si 3005 euro.

Ultima aparitie a lui Pique in actualul sezon a fost la meciul cu Atletico Madrid, pierdut cu 0-1 de catalani, jucat pe 21 noiembrie 2020.