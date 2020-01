"Voia sa fie la PSG ca Messi la Barcelona!" Declaratiile fostului antrenor al lui Neymar la PSG: "Ar trebui sa se intoarca in Spania!"

Unai Emery a vorbit despre Neymar si plecarea brazilianului de la PSG.

Fostul antrenor al PSG-ului a lucrat cu Neymar in primul sezon al brazilianului pe Parc des Princes si a participat la transferul scanadalos al acestuia de la Barcelona. Intr-un interviu acordat postului de radio El Larguero, antrenorul a vorbit despre superstarul din atacul parizienilor.

"Se aude extrem de mult ca se va intoarce la Barcelona. Si eu am participat in procesul de convingere pentru a-l aduce la PSG. Acum, ca sunt in Spania, cred ca Neymar trebuie sa se intoarca aici.

Neymar a venit la PSG cu dorinta de a fi cum e Messi la Barcelona.

Cred ca cele mai bune echipe sunt in Spania, iar cei mai buni jucatori trebuie sa fie la cele mai bune echipe. Neymar trebuie sa obtina regularitate. Are 27 de ani si se afla in momentul ideal pentru a deveni cel mai bun din lume", a declarat fostul antrenor al lui Arsenal conform Mundo Deportivo.