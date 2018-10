Perez a luat decizia finala! Soarta lui Lopetegui, decisa de "El Clasico": cine asteapta sa-i ia locul la Real

Real se afla intr-o criza de rezultate si de imagine. Echipa condusa de Lopetegui a pierdut si in ultima etapa si a doborat un record vechi de 33 de ani: in 1985 Real avea o serie de patru meciuri consecutive fara gol marcat.



Dupa infrangerea cu Alaves, sefii de pe "Santiago Bernabeu" au ajuns la limita rabdarii. Potrivit AS, conducerea Realului i-a dat ultimatum lui Lopetegui sa redreseze echipa pana la derby-ul cu Barcelona, partida ce se va disputa pe 28 octombrie, altfel va pleca de la echipa.

Pana la "El Clasico", Real Madrid are programate doua meciuri ce la prima vedere par usoare: cu Levante in campionat si cu Viktoria Plzen in UEFA Champions League. Conform sursei citate, Perez nu vrea sa-l demita inca de acum pe Lopetegui pentru a nu crea si mai mult haos la echipa.

Ultima data cand Real a pierdut patru meciuri in primele 11 meciuri de campionat s-a intamplat in sezonul 2005-2006.



Florentino Perez are deja pregatita lista de inlocuitori. Wenger, Conte, Blanc sau Ranieri sunt doar cateva dintre numele luate in considerare de conducerea Realului pentru inlocuirea lui Lopetegui.