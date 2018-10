Florentino Perez vrea un "transfer galactic" la Real! El este tinta Realului pentru transferurile din iarna: Trebuie sa umple golul lasat de Cristiano Ronaldo

Real Madrid vrea sa reimprospateze echipa in perioada de transferuri din iarna.

Lituania - Romania, joi, 21:45. Romania - Serbia, duminica, 16:00 - LIVE LA PROTV! Nationala de tineret, spre EURO: Romania - Tara Galilor, vineri, 19:00 la PROX! Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE!

Real Madrid nu trece prin cea mai buna perioada si se adanceste intr-o criza acuta de goluri. Realul a ajuns la 409 minute fara sa vada poarta, iar oficialii clubului vor sa caute solutii in perioada de transferuri din iarna, pentru a remedia situatia.

Potrivit El Confidencial, Harry Kane de la Tottenham este una dintre tintele Realului pentru aceasta reimprospatare a echipei.

Dupa despartirea de Cristiano Ronaldo, Madridul a pierdut 50 de goluri pe sezon si cauta pe cineva care sa-i impresioneze din nou pe fani. Florentino Perez nu a cumparat un jucator urias de multi ani si are destui bani din vanzarea portughezului pentru a realiza un transfer important.

Tottenham nu a inceput bine campania si este posibil sa fie eliminata din Champions League. Acest lucru ar putea facilita pleacarea lui Kane. Este bine stiut faptul ca jucatorii inregistrati la inceputul noului an vor putea juca in competitiile europene pentru noul club, desi au jucat si pentru vechea echipa in anul precedent.