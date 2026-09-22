Deși așteptările erau mari, FCSB a început sub așteptări actualul sezon. Formația patronată de Gigi Becali a fost eliminată încă din turul doi preliminar al UEFA Conference League, iar în SuperLiga nu a mai câștigat de cinci partide.

Goian surprinde după numirea lui Reghecampf la FCSB

În contextul prezentat mai sus, Gigi Becali a decis o schimbare pe banca tehnică. Deși avea ultimatum, Marius Baciu a câștigat în fața Universității Craiova, astfel că patronul a transmis că Laurențiu Reghecampf va fi instalat în rolul de antrenor.

Așa cum v-a obișnuit, VOYO SPORT LIVE propune cele mai interesante subiecte din fotbalul românesc și nu numai. În ediția de marți, 22 septembrie, Andrei Grecu a purtat un dialog cu Dorin Goian.

Întrebat de o altă variantă pe banca tehnică, fostul jucător de la echipa patronată de Gigi Becali a surprins și l-a numit pe Mirel Rădoi. Motivul? Omul de afaceri și-a asumat o plată importantă pentru numirea lui Laurențiu Reghecampf.

În continuare, Dorin Goian s-a arătat sceptic vizavi de declarațiile latifundiarului din Pipera. Mai exact, fostul internațional nu e convins de faptul că Mirel Rădoi nu a răspuns la telefon.

„(n.r. - ai fi văzut pe altcineva să vină? Un nume la care te-ai gândit că poate face treabă?): „Și Mirel Rădoi era o soluție, și Reghe. Este clar că este foarte important să te orientezi și către antrenorii liberi de contract. Reghecampf nu era, dar când îți asumi clauza pe care trebuia să o plătești pentru Reghe, nu este o sumă prea mare.”

(n.r. - de ce nu i-a răspuns Rădoi lui Gigi Becali la telefon?): „Asta nu știu, nu cunosc. Nu știm dacă a fost așa, să luăm și asta în calcul. Și noi mai spunem unele lucruri, nu? Dar nu știm dacă sunt adevărate”, a declarat Dorin Goian la VOYO SPORT LIVE.