Dorin Goian a comentat revenirea lui Reghecampf la FCSB în direct la „VOYO SPORT LIVE”, emisiune transmisă în exclusivitate pe VOYO SPORT 1. Fostul fundaș al roș-albaștrilor nu s-a declarat surprins de decizia lui Gigi Becali.

Dorin Goian: „Era clar că este nevoie de o schimbare”

„(n.r. - Te-a surprins revenirea lui Reghecampf la FCSB?) Nu neapărat. Era clar că este nevoie de o schimbare. Se cerea o schimbare pe banca tehnică, iar Reghe este cel care a fost ales. Dar nu, nu m-a surprins foarte tare.

(n.r. - Este cea mai potrivită soluție?) Momentan este o soluție mult mai bună, clar, decât ce era înainte”, a spus Dorin Goian la „VOYO SPORT LIVE”.

Goian a evoluat la FCSB între 2004 și 2009 și a cucerit două titluri de campion al României, în sezoanele 2004/05 și 2005/06. Fostul internațional a mai jucat la Palermo, Rangers, Spezia și Asteras Tripoli.

În perioada petrecută la FCSB, Goian a câștigat și Supercupa României, în 2006. Fundașul s-a retras din activitate în 2016.

Lui „Reghe” i se reproșează că a negociat cu FCSB, deși era sub contract

Sport.ro a urmărit cazul Esperance – Reghecampf cu ajutorul jurnaliștilor tunisieni. Iar unul dintre ei tocmai ne-a confirmat: „Clubul Esperance îl va da pe antrenorul român în judecată, la FIFA“.

De ce s-a ajuns însă aici? A explicat sursa noastră: „Cei de la Esperance își vor construi dosarul pornind de la acest amănunt important potrivit căruia Reghecampf a negociat cu FCSB, deși era sub contract cu Esperance. De asemenea, se va consemna în dosar refuzul antrenorului de a pleca alături de echipă în cantonamentul de la Ayn Darahim“, ne-a explicat jurnalistul arab.

Reghecampf, litigii pe bandă cu fostele sale echipe

Nu e prima dată când „Reghe“ își „pătează“ imaginea, fiind implicat într-un astfel de scandal. Chiar la precedenta sa plecare de la Esperance, în martie 2025, părțile au ajuns la FIFA din motive financiare. Atunci, dreptatea a fost de partea tehnicianului român, care și-a recuperat restanțele.

În 2023, când a părăsit Universitatea Craiova, ca să ajungă la petrodolarii arabilor de la Al-Tai, Reghecampf a fost dat în judecată de formația din Bănie. Din cauza acestui litigiu, în care a avut câștig de cauză Universitatea, Mihai Rotaru trebuie să primească acum 170,000 de euro. În caz contrar, Reghecampf nu va putea antrena în Superliga noastră.

În fine, nu mai departe de vara acestui an, „Reghe“ le-a promis sudanezilor de la Al-Hilal Omdurman că își va prelungi contractul cu ei. Arabii i-au făcut toate poftele, acceptând inclusiv să-i mărească salariul. Când totul părea gata, românul a apărut în poza de prezentare publicată de Esperance Tunis pe rețelele de socializare!