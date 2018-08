OUT de la Barcelona! Anunt de ULTIMA ORA in Spania! Jucatorul care vrea sa plece ACUM

Transferul lui Malcom l-a facut sa se gandeasca la plecare.

Pe langa Andre Gomes, aproape sa fie cedat la Sevilla, Barcelona poate ramana in aceasta vara si fara Ousmane Dembele! Campion mondial cu Franta in aceasta vara, Dembele este pe lista granzilor din Premier League, Liverpool, Arsenal si Chelsea, insa nu a luat in calcul pana acum o plecare in aceasta vara de la Barcelona.

Conform spaniolilor de la Cope, venirea lui Malcom schimba datele problemelei. Venirea brazilianului care poate juca pe ambele flancuri in atac l-a facut pe Dembele sa ia in calcul o despartire de Barcelona inca din aceasta perioada de transferuri!

In plus, Dembele a fost deranjat de faptul ca nu a primit felicitari de la antrenorul Barcelonei, Ernesto Valverde, dupa castigarea Cupei Mondiale.