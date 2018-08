OFICIAL! Barcelona a anuntat un nou transfer urias si va avea numarul 7! Va avea o clauza ametitoare: 400 de milioane de euro

Barcelona a anuntat oficial transferul brazilianului Malcom de la Bordeaux.

Barcelona si Bordeaux au ajuns la un acord pentru transferul lui Malcom Filipe Silva de Oliveira. Brazilianul de 20 de ani o va costa pe Barcelona 41 de milioane de euro, plus un alt milion pentru clauze. Malcom va purta numarul 7, pastrat initial pentru Griezmann, si va avea o clauza de reziliere de 400 de milioane de euro!

Malcom urmeaza sa faca sedinta foto in aceasta seara la sediul clubului si va efectua miercuri dimineata vizita medicala inainte sa semneze un contract pentru 5 sezoane.

A fost la un pas de Roma

AS Roma era gata sa anunte transferul lui Malcom de la Bordeaux, insa mutarea a fost blocata noaptea trecuta. Barcelona a intrat pe fir si e gata sa-l deturneze pe jucatorul in varsta de 21 de ani. Barca a incercat sa-l ia pe Willian de la Chelsea, insa in ultima perioada s-a reorientat catre Malcom, jucator de profil asemanator.

Brazilianul a impresionat in Franta si pare pregatit sa faca pasul spre un campionat mai puternic. Roma batuse palma cu Bordeaux pentru un transfer de 32 de milioane de euro cu alte 4 milioane in bonusuri.