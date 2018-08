Oferta de 30 de milioane de euro primita de Barcelona! Ce jucator poate pleca in urmatoarele zile

Yerry Mina este aproape de un club neasteptat.

Potrivit RMC Sport, Lyon a facut o oferta de 30 de milioane de euro pentru columbianul Yerry Mina.

Numele fundasului Barcelonei a fost asociat cu cluburi din Premier League, cum ar fi Everton, Wolves sau Leicester City. Cu toate aceastea, Lyon se poate sa le fi batut pe toate aceastea.

Mina si-a inceput cariera in Columbia, cu Deportivo Pasto, apoi a evoluat la Independiente Santa Fe, Palmeiras, iar in ianuarie 2018 a semnat cu Barcelona. Acesta a jucat sase meciuri in tricoul catalanilor, reusind un assist.

Yerry Mina si-a aratat talentul si in cadrul Cupei Mondiale, acolo unde, in ciuda eliminarii Columbiei, el a reusit sa marcheze in fiecare din cele 3 partide in care a jucat.