Meciul programat marțea viitoare, pe arena „Fadil Vokrri”, are două scenarii posibile în funcție de rezultatele din semifinalele barajului pentru Cupa Mondială 2026 . Dacă naționala noastră trece de Turcia, iar kosovarii înving Slovacia, confruntarea va reprezenta finala pentru calificarea la turneul final.

Preț unic, miză incertă

În situația în care ambele selecționate pierd jocurile de la Istanbul, respectiv Bratislava, duelul direct se va transforma într-un simplu meci de pregătire asigurat de forul internațional.

Deși importanța partidei nu este încă stabilită, organizatorii au hotărât să comercializeze tichetele la aceleași prețuri pentru oricare dintre cele două variante. Suporterii vor plăti o sumă de pornire de 10 euro, în timp ce un loc în sectorul VIP va costa maximum 100 de euro.