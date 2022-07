Bavarezii i-au pregătit o prezentare specială fundașului olandez, primul transfer oficializat după plecarea lui Robert Lewandowski la Barcelona. Campioana Germaniei a plătit nu mai puțin de 80 de milioane de euro pentru a-l transfera pe De Ligt de la Juventus Torino.

Conducerea clubului din Italia a încheiat negocierile, astfel, cu un fundaș central din Serie A, Gleison Bremer, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

Suma pe care Torino o va primi de la Juventus este de 40 milioane de euro + bonusuri. Bremer ar fi putut ajunge și la Inter Milan, dar nemții au ofertat mai mult decât trupa de pe Giuseppe Meazza, iar torinezii au decis că propunerea mai bună a fost venită de la Juventus.

Gleison Bremer to Juventus, here we go! Full agreement now in place with all parties, final bid accepted today by Torino and player side - after the bidding war with Inter.????⚪️⚫️ #Juve

Bremer will sign his long-term deal with Juventus soon. €40m fixed fee plus add-ons. pic.twitter.com/ZeUwAb16nY