Alexandru Meszar, conducătorul clubului UTA Arad, a declarat că este dispus să cedeze gratuit formația din SuperLigă, însă doar celor care pot garanta continuitatea și dezvoltarea echipei.

UTA se află în prezent pe locul #2 în play-out, cu 25 de puncte, la două lungimi în urma liderului FCSB, dar clubul se află în concordat preventiv, situație care a împiedicat solicitarea licenței UEFA.

Meszar a explicat că, deși au apărut informații despre neplata jucătorilor, clubul nu are probleme financiare majore și situația din concordat preventiv nu reprezintă un impediment, ci mai degrabă un cadru transparent pentru investitori.

”Poziția mea nu s-a schimbat. Am spus și repet, sunt dispus să cedez clubul, inclusiv fără o contraprestație financiară. Însă, cei care preiau UTA trebuie să prezinte garanții reale că pot asigura continuitatea și dezvoltarea clubului. Pentru mine, cel mai important lucru este viitorul acestui club și stabilitatea lui pe termen lung.

UTA nu este doar o entitate sportivă, este un simbol al Aradului, iar orice decizie trebuie luată cu responsabilitate. Eu nu îl văd ca pe un dezavantaj (n.r. aflarea în concordat preventiv), dimpotrivă, e un element de transparență. Orice potențial investitor știe exact situația clubului, există un plan clar, aprobat de instanță, cu un grafic de plăți bine definit. Nu sunt lucruri ascunse, nu există incertitudini majore.

Așadar, din acest punct de vedere, consider că este chiar un cadru corect și predictibil pentru oricine își dorește să se implice. Evident, interesul trebuie să fie unul serios și bazat pe un proiect solid, nu pe intenții de moment. UTA este un club cu potențial, cu suporteri, cu istorie, iar dacă va apărea un partener sau un investitor care poate duce mai departe acest proiect în condiții bune, sunt deschis la dialog”, a declarat Meszar, potrivit sportarad.ro.

Este demn de precizat faptul că UTA Arad, administrată ca ONG, funcționează fără patron sau acționari. Alexandru Meszar conduce clubul din postura de membru în Consiliul de Administrație.