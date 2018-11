Sumudica, dezlantuit complet! Val de ironii la adresa lui Rednic: "Cand pierzi un meci, doua...praf de mers! Dumnezeu iti mai da cate o palmuta!"

Marius Sumudica a revenit in Romania si a lansat un val de ironii la adresa lui Mircea Rednic.

Cei doi au fost rivali in zona araba, iar Sumudica se lauda acum ca este singurul care a reusit sa reziste in aceasta zona.

Sumudica l-a ironizat pe Rednic dupa ultimele declaratii facute de antrenorul dinamovist, insa i-a urat succes acestuia in lupta pentru calificarea in play-off-ul Ligii 1.

"Sper sa raman cat mai mult (n.red. in Arabia Saudita). E foarte greu acolo. Cand pierzi un meci, doua... praf de mers. L-ati vazut pe Mircea, s-a intors repede. Nu ca tiroida, ca... s-a intors, ca nu mergea. Si i-au zis, du-te Mircica! Ca nu te asteapta nimeni. Probabil asta o sa ii spuna si lui Sumudica atunci cand nu va mai merge treaba.

In fine, nu mai vreau sa mai intru in alte amanunte cu fostul meu coleg de echips si fostul meu antrenor, care de cate ori are sansa, incearca sa intepe pe toata lumea. Si Dumnezeu iti mai da cate o palmuta.

Nu stiu, eu nu am vorbit absolut nimic. Am vazut ca pe la conferintele de presa comenteaza ca de ce mi-a fost rau, ca ce buget am avut eu si nu a avut el, altele de genul asta. Nici nu ma intereseaza, nu am nicio treaba. Ii doresc bafta domnului Mircea Rednic, este unul dintre antrenorii titrati, unul dintre managerii din Romania.... cred ca singurul manager din Romania la ora actuala care face si desface si la transferuri si peste tot. A gasit cred ca si mediul propice in momentul de fata.

Sa dea Dumnezeu sa prindă playoff-ul, ceea ce isi doreste foarte mult, impreuna cu fata dansului, cu care lucreaza foarte bine in ultimul timp. Ce sa facem? Trebuie sa ne apucam sa aducem familiile aproape de fotbal, pentru ca am vazut ca asta este reteta succesului in ultimul timp", a declarat Marius Sumudica a revenirea in Romania.