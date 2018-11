"Nu cred ca va castiga vreunul Balonul de Aur anul asta". Raspunsul dat de Mbappe si cum s-a recomandat pentru trofeu: "Cupa Mondiala conteaza" :)

Kylian Mbappe, noua vedeta a fotbalului francez, a recunoscut ca argentinianul Lionel Messi si portughezul Cristiano Ronaldo raman cei mai buni fotbalisti ai lumii, insa nu crede ca vreunul dintre ei va fi castigatorul Balonului de Aur in acest an.

"Nu cred ca vreunul dintre cei doi va castiga Balonul de Aur in acest an, pentru ca este un an de Cupa Mondiala. Iar Cupa Mondiala are prioritate", a declarat Mbappe intr-un interviu acordat AFP.

Intrebat daca a sosit timpul sa se deschida o noua pagina, dupa un deceniu de dominatie necontestata a lui Messi si Ronaldo, internationalul francez a raspuns: "Nu, pentru ca se va termina doar atunci cand va exista cineva care va face mai mult. Insa nu exista nimeni pentru moment".

"Daca vorbim de jucator in stare pura, nu exista inca nimeni mai bun decat ei. Anul acesta, tot cei doi sunt cei mai buni. Messi va incheia anul drept cel mai bun marcator european, iar Ronaldo este cel mai bun marcator din Liga Campionilor", a subliniat jucatorul lui PSG, campion mondial cu selectionata Frantei in aceasta vara.

Mbappe, care va implini 20 de ani pe 20 decembrie, se numara printre principalii pretendenti la castigarea Balonului de Aur, atribuit anual celui mai bun jucator al planetei fotbal si care va fi decernat pe 3 decembrie.

El considera ca are "toate ingredientele" necesare pentru a castiga prestigiosul trofeu si considera ca a facut pentru asta tot ceea ce a stat in puterea sa. "Apoi, nu pot vota eu in locul oamenilor", a adaugat francezul razand.

"Cred ca un Balon de Aur se decide pe baza faptelor marcante dintr-un an. Suntem intr-un an de Cupa Mondiala, deci este sigur ca aceasta competitie va cantari cel mai mult. Apoi, conteaza de asemenea intregul an. Am avut un debut foarte bun de sezon, asa ca vom vedea ce se va intampla", a mai spus Mbappe, precizand ca "ar fi pacat" daca castigatorul trofeului nu ar fi un fotbalist francez.