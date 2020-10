BREAKING NEWS! Legenda fotbalului Antonin Panenka, in stare GRAVA la spital! A fost internat la terapie intensiva

Fostul fotbalist Antonin Panenka a fost internat in spital si se afla in stare grava!

Clubul Bohemians Praga a anuntat prin intermediul unui comunicat ca fostul jucator legendar al Cehiei se afla in stare grava la spital, acolo unde a fost internat la terapie intensiva.

Fostul reprezntat si presedintele de onorare al clubului Bohemians Praga 1905 este conectat la aparate.

"Am primit informatia in urma cu cateva momente si nu putem sa facem mai multe comentarii legate de starea lui Antonin Panenka. In acelasi timp, rugam presa si publicul sa respecte intimitatea domnului Panenka si familiei sale. Tondo, lupta!", se arata in postarea clubului.

Antonín Panenka byl dnes ve vážném stavu převezen na JIP do nemocnice, kde je připojen na přístrojích. Více jeho stav zatím nebudeme komentovat. Tondo, bojuj! ???? pic.twitter.com/r49WtrxzoP — Bohemians Praha 1905 (@bohemians1905) October 7, 2020

