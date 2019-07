OFICIAL: Barcelona s-a mai despartit de un fotbalist! Dupa 5 ani pe Camp Nou, a plecat langa Iniesta, in Japonia

FC Barcelona s-a despartit de fundasul belgian Thomas Vermaelen (33 de ani).

FC Barcelona s-a despartit de fundasul belgian Thomas Vermaelen (33 de ani). Acesta a semnat cu echipa japoneza Vissel Kobe si va fi coleg cu Andres Iniesta, David Villa si Lukas Podolski.

Vermaelen a jucat la Barcelona intre 2015 si 2019, cu o pauza de un an, in care a fost imprumutat la AS Roma. El a bifat doar 53 de aparitii in tricoul blaugrana.

Acum, Vermaelen va fi coleg cu Iniesta, Villa si Sergi Samper, cu totii fosti jucatori ai Barcelonei. De asemenea, la Vissel Kobe joaca si Lukas Podolski.

In ultimul sezon, Vermaelen a evoluat de 12 ori pentru Barcelona.

15.000.000 euro a costat Vermaelen in 2015, cand a fost cumparat de Barcelona de la Arsenal

70 meciuri si un gol are Vermaelen la nationala Belgiei