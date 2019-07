Unde va juca Laidouni! Mijlocasul i-a fortat mana lui Becali, iar mutarea la FCSB a picat! Andone: "Uneori gandeste ca un copil"

Aissa Laidouni (22 de ani) a ratat transferul la FCSB in aceasta vara. El va mai juca un sezon la Voluntari, iar conducerea formatiei ilfovene spera ca el sa dea ce are mai bun.

Aissa Laidouni a fost aproape de FCSB in aceasta vara, dar transferul a picat. Intre timp, formatia ros-albastra s-a reorientat si l-a transferat pe Ionut Vina de la FC Viitorul. Laidouni a jucat pentru Voluntari in infrangerea suferita in fata Astrei, fiind inlocuit de antrenorul Cristiano Bergodi.

Ioan Andone: "Transferul la FCSB e picat! El trebuie sa isi revina"

Ioan Andone, managerul lui FC Voluntari, spune ca transferul lui Laidouni la FCSB are sanse minuscule sa se mai faca. El spera ca Laidouni sa revina la forma din sezonul trecut.

"Laidouni poate sa fie suparat ca a fost schimbat, dar in momentul ala nu mai putea. De aia l-a schimbat, insa el a jucat bine. Poate foarte mult, dar are momente din astea asa in care gandeste ca un copil, nu ca un profesionist care sa traga de el suta la suta. Poate sa fie suparat, dar sa fie suparat pe el. Eu din ce stiu transferul la FCSB a picat. Nu l-au luat pe Vina pe acceasi pozitie?!", a spus Ioan Andone dupa Astra 2-1 Voluntari.

Aissa Laidouni a jucat 32 de meciuri in sezonul trecut pentru Voluntari si a dat 6 goluri si 3 pase decisive.