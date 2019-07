"Siiiuuuuuuuu, Cristiano!" GENIAL: Cum a reactionat Ronaldo dupa ce jucatorii echipei adverse i-au imitat cu totii gestul dupa gol: VIDEO

Juventus a jucat un amical impotriva selectionatei K-League All-Stars, a celor mai buni fotbalisti din campionatul sud-coreean. Meciul s-a terminat 3-3. Partida a fost una spectaculoasa, marcata de momente inedite. Cristiano a fost ironizat de jucatorii adversi, dar nu s-a suparat si i-a felicitat la final.

Fotbalistul brazilian Cesinha a marcat pentru K-League All-Stars si a dat startul unei celebrari identice cu cea a lui Cristiano Ronaldo. Fotbalistii echipei care a infruntat-o pe Juventus s-au bucurat imitandu-l pe Ronaldo. Ei au strigat celebrul "Siiiuuuu".

Cristiano Ronaldo nu s-a suparat, ba chiar a chicotit putin. La pauza, el l-a felicitat pe Cesinha si i-a dat un tricou al sau!

Team K League player Cesinha scored for his team and then does the Ronaldo SIUUU celebration with his teammates while pointing towards Cristiano on the bench.

Cesinha also asked for Ronaldo's shirt after Half-Time. pic.twitter.com/1eYb7HZ9G8