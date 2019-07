Incredibil! Fotbalistul roman care a ajuns om al strazii: "Bautura mi-a distrus viata". A fost international de tineret, Lucescu l-a remarcat

Fost international de tineret, coleg de generatie cu Marcel Raducanu si remarcat de Mircea Lucescu pe cand acesta era selectioner, Luca Lica (65 de ani) a ajuns om al strazii.

Luca Lica (65 de ani) este un fost international de tineret, jucator la echipe precum FCM Brasov, Tractorul Brasov, ICIM si Metrom. El a fost coleg de generatie cu Marcel Raducanu la nationala de tineret, iar Mircea Lucescu l-a remarcat intr-un meci. Astazi, el a ajuns om al strazii si traieste din mila trecatorilor. Monitorul de Brasov l-a gasit pe Luca Lica pe strada.

Luca Lica: "Bautura mi-a distrus viata"

Fost jucator de perspectiva, international de tineret, Luca Lica a ajuns la sapa de lemn din cauza viciului alcoolului. El a povestit pentru Monitorul de Brasov cum a ajuns pe strazi. La 65 de ani, el traieste dintr-un ajutor social de 140 lei pe luna.

"Bautura mi-a distrus viata! Am pierdut tot: casa, sotie, copil! Petreceam la restaurant pana dimineata, cand se inchideau usile. Bautura, femeile si muzica erau viata mea", spune acum Luca Lica.

"Nu mai beau de sase ani. Am fost operat in urma unui ulcer perforat si de atunci am zis "gata". Mai primesc si acum cate un pahar de bautura, dar il pasez altcuiva", mai spune el.

Luca Lica a povestit pentru Monitorul de Brasov ca nu mai are casa si doarme pe strazi. Batran si bolnav, ii e greu sa mearga seara de seara la adapostul social.

"Sun la 112 si ambulanta ma duce la spital, unde imi schimba pansamentul. De obicei dorm pe banca, pentru ca e greu sa ajung la azil. Acolo te primesc seara, iar dimineata trebuie sa pleci. Cum eu ma deplasez greu, mai bine dorm pe banca", mai spune el.

"A fost jucator de mare valoare"

Adrian Harlab, fost coleg cu Luca Lica la Brasov, a povestit si el: "Lica a fost jucator de mare valoare, am evoluat cu el la Tractorul. La un amical, pe Municipal, cu nationala Romaniei, Mircea Lucescu ne-a intrebat: "Cum a ajuns baiatul asta sa joace in B?". Era mijlocas central, a jucat si libero, avea personalitate. Din pacate, cand s-a lasat de fotbal, nu era pregatit pentru ziua de maine. Nu e primul, nici ultimul fotbalist care traieste o astfel de drama. poate problema lui Lica va fi solutionata de autoritati, desi in zilele noastre e mai greu".

Un alt fost coleg al lui Luca Lica, Costel Spirea, a povestit si el cum a ajuns fostul fotbalist la sapa de lemn.

"Bautura l-a distrus. Era un fotbalist exceptional, a jucat si l atineret, era in vizorul nationalei mari. Acum il mai ajut cu haine, cu bani, cu mancare. Stiu ca doarme pe o banca pe strada Zorilor si sta toata ziua langa un non-stop. Stiu ca s-a lasat de bautura, a fost operat si la picior, dar rana nu i se inchide. Are nevoie de ajutor", a spus si acesta.