Oferta neasteptata primita de Barcelona! 50 de milioane de euro pe un jucator IGNORAT de Valverde! Anuntul facut in aceasta dimineata

Adus dupa un scandal urias, Malcom poate pleca dupa doar 6 luni de la Barca.

Sport de Catalunya anunta in aceasta dimineata pe prima pagina a editiei tiparite ca brazilianul Malcom se pregateste de plecarea de la Barcelona la doar 6 luni de la venirea de la Bordeaux. 50 de milioane de euro ar fi suma de transfer - cu 10 milioane de euro mai mult decat a platit Barca in vara, desi Malcom a prins doar 25 de minute in La Liga in startul acestui sezon!

In afara celor de la Tottenham, si cei de la Inter Milano si Arsenal s-au interesat de Malcom. Momentan insa, brazilianul spera sa se impuna la Barca, insa pana acum nu l-a convins pe Ernesto Valverde.

Malcom a fost transferat cu scandal in vara. Jucatorul de 21 de ani si-a dat acordul sa mearga la AS Roma, se pregatea sa zboare catre Italia pentru vizita medicala cand a fost intors din drum de interesul Barcelonei iar cei de la Roma au ramas cu mainile goale.