Neymar s-a saturat de PSG si vrea sa revina in Barcelona! Anunt incredibil in Spania

Neymar crede ca a facut o greseala prin transferul la PSG.

Brazilianul Neymar a incercat sa fuga de umbra lui Messi de la Barcelona, insa a ajuns intr-un campionat mai slab, care nu il motiveaza.

Mundo Deportivo scrie ca Neymar a ajuns la concluzia ca era mai motivat la Barcelona si ii este tot mai dor de fostii sai colegi, cu care a ramas prieten bun.

Neymar a incercat sa iasa din umbra lui Messi, insa mutarea la PSG nu a avut efectul asteptat. Campionatul mai slab din Franta nu il motiveaza, iar performantele sale au avut de suferit. Din principalul competitior pentru Messi si Ronaldo la trofeele individuale, Neymar a ajuns sa nici nu mai fie luat in considerare pentru finala.

In plus, francezii il adora pe noul star al nationalei proaspat campioana mondiala, Mbappe, care la 19 ani spulbera orice record.

Potrivit surselor Mundo Deportivo, Neymar recunoste ca a fost orbit de oferta ametitoare a seicilor si nu s-a gandit prea bine la toate aspectele mutarii de 220 de milioane de euro.

In ultima perioada, Neymar ar fi transmis tot mai multe semnale ca e interesat de o revenire pe Camp Nou. Acum poate si un moment favorabil. Barca are probleme in acest inceput de sezon, iar un jucator precum Neymar ar spori sansele catalanilor la un nou titlu.

Neymar era dispus sa mearga si la Real Madrid, insa Florentino Perez a fost fortat sa faca un pas inapoi de catre seicii lui PSG, care au amenintat public cu un veriitabil razboi daca cineva va forta un transfer in cazul lui Neymar.