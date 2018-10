HALUCINANT! Un jucator de la Barcelona a fost amendat cu 800.000 de euro dupa o BATAIE in club! Anunt de ULTIMA ORA

Incidentul a avut loc in urma cu un an.

Mijlocasul celor de la FC Barcelona, Arturo Vidal, a primit o sanctiune uriasa de 800.000 de euro! Jucatorul chilian a lipsit la termenul tribunalului din Munchen dupa o bataie ce a avut loc intr-un club din Munchen in urma cu un an dupa ce Vidal si fratele sau, Sandrino, au sarbatorit victoria cu Mainz.

Conform nemtilor de la TZ, Vidal si-a motivat absenta spunand ca a fost retinut de "motive profesionale" - el a fost prezent la partida dintre Chile si Mexic, scor 1-0. Tribunalul din Munchen a decis sa-l condamne in absenta pe Vidal, cel care va trebui sa plateasca 800.000 de euro - cel care a facut plangerea, Mehmet E, a fost lovit in cap cu o sticla de vodka si a suferit o trauma craniana severa.

Vidal va trebui sa plateasca suma in transe de 10.000 de euro intr-o perioada de 80 de zile. Fratele lui Vidal va trebui sa plateasca 18.000 de euro. Socrul lui Vidal fusese in august condamnat si somat sa plateasca 36.000 de euro. Sumele sunt calculate in functie de veniturile celor implicati.

Fratii Vidal au termen de 2 saptamni pentru a face apel la decizie. Nu este cunoscuta posibila pedeapsa in cazul in care Vidal refuza sa plateasca, fiind posibil chiar sa fie emis un mandat de arestare!