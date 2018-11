Oferta BOMBA pentru Ianis Hagi! 5 milioane de euro de la o echipa de TOP din Spania! Reactia lui Gica Hagi

Ianis Hagi a atras atentia un cluburi importante din Europa.

Revenit la Viitorul dupa ce nu a reusit sa devin om de baza la Fiorentina, Ianis Hagi a progresat mult sub comanda tatalui sau si a obtinut inclusiv o convocare la echipa nationala a Romaniei pentru partidele cu Lituania si Muntenegru care vor fi transmise in direct la Pro TV.

Dupa ce AS Roma s-a interesat de Ianis Hagi, a venit randul unui alt club important sa faca o oferta concreta pentru Ianis - FC Sevilla a pus pe masa 5 milioane de euro pentru atacantul care tocmai a implinit 20 de ani, conform Digi Sport! Insa oferta celor de la Sevilla a fost respinsa de catre Gica Hagi.

Gica Hagi nu a dorit sa accepte oferta desi reprezenta un profit de 3 milioane de euro fata de suma platita pentru a-l readuce pe Ianis de la Fiorentina. Motivul? Hagi nu a fost convins la intalnirea cu oficialii celor de la Sevilla ca Ianis Hagi ar deveni un jucator de baza la echipa aflata pe locul 2 in La Liga in acest moment.

Ianis Hagi are 6 goluri si 2 pase decisive in Liga 1 in acest sezon si a contribuit decisiv la calificarea nationalei de tineret a Romaniei la Campionatul European din 2019.