"Vreti sa-l antrenati pe Ianis la nationala!?" Raspunsul de ultima ora al lui Hagi

Hagi n-a vrut sa vorbeasca inaintea meciului cu Chiajna despre convocarea in premiera a lui Ianis la nationala de seniori.

"Am incercat sa tin echipa concentrata, veneam dupa 3 victorii si exista pericolul sa ne deconectam", a explicat Hagi dupa 0-0 cu Concordia.

La finalul meciului cu Chiajna, Hagi a tinut sa-si felicite fiul pentru convocarea la nationala. Spune ca nu ia in calcul sa fie acum selectioner, indiferent de oferta pe care i-ar pregati-o federatia. S-ar putea gandi la banca Romaniei doar dupac e nu va mai fi implicat la Viitorul din niciun punct de vedere.

"N-am vrut sa zic nimic de Ianis inaintea meciului, voiam sa fie concentrati baietii. Il felicit, e foarte bine. Ca orice jucator talentat, ajunge acolo unde merita. Trebuie sa faca bine in continuare. N-am decat sa-l felicit, greul de acum inainte incepe pentru el. Eu sa-l antrenez la nationala? Nu exista.Contra face o treaba foarte buna, promoveaza jucatori, da incredere. Cat timp am actiuni la un club, nu vreau sa complic lucrurile. Vreau sa fiu doar intr-un loc. Cand n-o sa mai am actiuni, incep sa-mi doresc atingerea obiectivelor: o echipa de club foarte buna si o nationala", a spus Hagi la Digisport.