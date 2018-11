18 ani de la cel mai tare gol marcat de Hagi in Champions League! Lovitura dementiala care a ucis-o pe Monaco

Pe 12 noiembrie 2000, Hagi marca un gol senzational contra lui AS Monaco in grupele Champions League.

Pe conturile oficiale de Twitter si Facebook ale UEFA, executia lui Hagi a primit mii de aprecieri.

In 91 de partide jucate in Europa, Hagi a marcat 32 de goluri si a oferit 19 pase decisive.



????❤️ Gheorghe Hagi: Galatasaray legend ????

???? 91 games (UEFA Club Competitions)

⚽️ 32 goals

????️ 19 assists

On this day in 2000, he produced THIS rocket! ????#UCL @GalatasaraySK pic.twitter.com/ytGw9Q2gPx