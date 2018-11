"Ma duc direct la UEFA! Este cea mai mare discriminare din lume!" Hagi a luat FOC si vrea schimbare in UEFA Champions League

Gica Hagi a avut o tirada impotriva UEFA dupa egalul cu Concordia, scor 0-0.

Antrenorul si patronul celor de la Viitorul, Gica Hagi, critica dur formatul UEFA Champions League care permite primelor 4 campionate ale Europei (Anglia, Spania, Italia si Germania) sa dea cate 4 echipe in grupele competitiei.

"As vrea sa ne luam la tranta cu cei de afara pentru ca usor, usor ne-au eliminat cu regulile astea. E inadmisibil! Cred ca e cea mai mare discriminare in lume ca UEFA si FIFA, sau mai mult UEFA, din cele 32 de tari puternice din Europa, echipa campioana a Romaniei sa nu participe direct in Champions League. Ganditi, reflectati, toti din Estul Europei. Ma duc in fata lor. Sa ne dovedeasca de ce fac aceasta discriminare fata de fotbal. Si noi suntem buni, si noi meritam sa fim in Champions League. De ce Spania sau Germania si Italia sa aiba 4-5 echipe si noi sa n-avem nici macar campioana Romaniei care sa se duca direct? Reflectati la acest lucru. Nu e bine!



Si noi suntem in comunitatea europeana, si noi am castigat Champions League. Si Serbia e o tara care a castigat. De ce sa nu mergem si noi direct in grupe? Dau 500 de milioane la cluburile alea mari. Sa ne dea si noua 40-50 de milioane, ca noi suntem formatori. Noi formam jucatori. Campioana Romaniei este obligatoriu sa se duca direct in grupe si inca una in calificari. Pentru mine e discriminare. Nu suntem la aceeasi masa. Ne bagati o mie de calificari, nu ne mai vede nimeni. Si noi suntem o tara cu traditie. Dati-ne bani pentru ca finantarea conteaza" a spus Gica Hagi la Telekom Sport.