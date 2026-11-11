Virginia Ruzici a ieșit campioană la Roland Garros, în 1978 și a fost număr 8 în clasamentul mondial, iar Irina Spîrlea și Ruxandra Dragomir au reușit, în 1997, să urce până pe locurile 7, respectiv 15 ale ierarhiei WTA.

Premisele pentru un succes mare în tenisul feminin românesc existau, în contextul performanțelor semnatre de Ruzici, Spîrlea și Dragomir, iar generația Simonei Halep nu a ratat oportunitatea.

Generația Simonei Halep a continuat succesele semnate de Ruzici, Spîrlea și Dragomir

Pentru prima oară în istorie, țara noastră s-a bucurat de un număr unu mondial - timp de 64 de săptămâni, cu două închideri de an pe întâia poziție a clasamentului -, dar Simona Halep a reușit să adune și peste 8 ani petrecuți în top 10 mondial, dintre care 7 ani și jumătate, fără întrerupere.

Seria succeselor impunătoare nu s-a oprit la Simona Halep, iar Sorana Cîrstea, prin sezonul 2026, conturează și mai apăsat impactul unei generații căreia România îi va duce dorul în „sportul alb”, chiar dacă speră ca acest dor să fie diminuat de apariția altor jucătoare de succes.

Cîrstea, a doua din generația sa care termină un an în top 20 WTA

În generația Simonei Halep, dincolo de numele constănțencei a apărut o a doua jucătoare care să termine un sezon în top 20 mondial.

Prin cele 42 de victorii adunate în cele 60 de meciuri oficiale disputate în 2026, Sorana Cîrstea a reușit, la 36 de ani, cea mai bună stagiune a carierei, dar și să devină a doua sportivă din generația Halep-Cîrstea care duce la bun sfârșit un an calendaristic între primele douăzeci de sportive ale Planetei, o performanță greu de atins până și pentru jucătoarele valoroase.

Irina Begu, Monica Niculescu și Jaqueline Cristian sunt sportive care au urcat la rândul lor în top 30 mondial, iar Ana Bogdan, în top 40 WTA, pe când Gabriela Ruse arată șanse mari de a-și îmbunătăți, în 2027, cea mai bună clasare, locul 51 mondial.