Florinel Coman, la FCSB, încă din această iarnă?! Qatarezii au stabilit cât trebuie să plătească Gigi Becali

Unul dintre jucătorii aflați pe lista patronului de la FCSB este Florinel Coman, fostul atacant al roș-albaștrilor.

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Gigi Becali a sperat în ultimele ferestre de transferuri că va reuși să îl aducă înapoi la echipă pe Florinel Coman, însă dorința finanțatorului de la FCSB nu s-a realizat.

În apropiere de perioada de mercato de iarnă, Becali a adus din nou discuție transferul lui Coman, însă fotbalistul a explicat că deocamdată se află sub contract cu Al-Gharafa și nu se gândește la un transfer. Totuși, Gigi Becali a spus că fotbalistul va veni la FCSB în vară, când contractul cu Al Gharafa se va încheia.

Se pare, însă, că Florinel Coman ar putea ajunge la FCSB încă din această vară, sub formă de împrumut. Conform Fanatik, oficialii qatarezi ar fi dispuși să îl lase pe Coman sub formă de împrumut la FCSB, însă doar cu condiția ca Gigi Becali să acopere salariul integral. Așadar, având în vedere că Florinel Coman încasează un salariu de două milioane de euro anual, până în vară, Gigi Becali ar trebui să îi plătească fotbalistului ”doar” un milion de euro.