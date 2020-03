Nu-l mai cautati pe NOUL MESSI! Fiul cel mare al lui Leo RUPE deja plasele si poate fi viitoarea senzatie a Barcelonei! Cum a marcat in derby-ul pustilor

Leo Messi n-a avut cea mai buna saptamana dupa infrangerea din El Clasico.

Vestile bune in fotbal pentru familia Messi au venit insa de la Thiago. :) Fiul cel mare al lui Leo a reusit o dubla in victoria grupei sale. Micutii din echipa lui Thiago Messi si Benjamin Suarez, fiul lui Luis Suarez, n-au avut mila de adversarii din Academia Barcelonei. S-a terminat 9-2! Thiago are 7 ani si joaca in aceeasi echipa cu fiul lui Suarez, Benjamin.



Velocidad, control y definición. Como papá, pero con derecha. Thiago Messi, con la 10 en la espalda, ya marca goles en la Sub-8 del Barcelona. pic.twitter.com/jPeWxlgg5N — DEPORTV (@canaldeportv) March 3, 2020

