Nu e Mbappe, nici Pogba! Un fost atacant al Spaniei a dat VERDICTUL: "Haaland este perfect pentru Real Madrid!"

Fostul atacant al Spaniei, Alvaro Negredo, considera ca Erling Haaland ar putea fi urmatorul "galactic" al lui Real Madrid.

Negredo este atat de impresionat de forma norvegianului, incat crede ca Real Madrid ar trebui sa ia in considerare sa il transfere. De cand a ajuns in Germania atacantul lui Dortmund a marcat 12 goluri in 8 partide in toate competitiile.

Fostul atacant al lui Manchester City considera ca Haaland este exact ceea ce ii lipseste lui Real Madrid, iar in ultimul interviu acordat pentru Marca a si argumentat de ce considera asta.



"Poate sa loveasca cu ambele picioare si profita de orice sansa. El va continua sa creasca. S-ar potrivi la Madrid si s-ar putea adapta bine langa Benzema", a declarat Negredo pentru Marca.

Haaland a explodat in acest sezon, dupa ce a debutat in Liga Campionilor cu hat-trick pentru Salzburg. Dupa dubla contra celor de la PSG, atacantul norvegian a ajuns la 10 goluri marcate in Liga Campionilor, mai repede decat orice alt jucator din istorie.

Inca un motiv pentru care Haaland ar trebui luat in considerare ar fi prestatia echipei de pana acum. Lucrurile nu arata bine in tabara madrilenilor inaintea meciul cu City. Golgheterul echipei, Karim Benzema a reusit sa inscrie doar 2 goluri in ultimele 10 meciuri, iar Eden Hazard s-a accident din nou in ultimul meci din La Liga si va rata dubla cu "cetatenii".

Real Madrid vine dupa o infrangere surprinzatoare in fata celor de la Levante cu 1-0. Dupa acest rezultat trupa lui Zidane a pierdut sefia clasamentului si a ramas la 2 puncte in spatele Barcelonei.