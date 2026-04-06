Probleme pentru Andrei Rațiu

Cu trei zile înaintea partidei de la Madrid, Andrei Rațiu nu a participat la antrenamentul colectiv al echipei și s-a pregătit separat.

Presa din Spania anunță că fundașul român acuză probleme musculare, motiv pentru care a efectuat doar o sesiune de recuperare în sala de forță și pe teren, alături de echipa medicală a clubului.

„Fundașul dreapta român s-a antrenat separat de coechipieri, efectuând o sesiune de recuperare în sala de forță și pe teren alături de echipa de reabilitare a clubului. Pare să fie vorba de o întindere musculară, iar evoluția sa va trebui monitorizată în următoarele zile”, au notat jurnaliștii spanioli.

Duelul dintre Rayo Vallecano și AEK Atena, în care evoluează și Răzvan Marin, se va disputa joi, de la ora 19:45.